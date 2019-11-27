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В ДТП в подмосковном Домодедово пострадали два человека

В числе пострадавших два ребенка

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авария с участием двух машин произошла в подмосковном Домодедово, пострадали два человека, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе главка подмосковной полиции.

"Около 20:00 в 1-м Московском проезде столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при столкновении пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В новость внесены изменения (22:58 мск) - добавлены подробности, уточнена информация о количестве пострадавших.

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