В ДТП в подмосковном Домодедово пострадали два человека

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авария с участием двух машин произошла в подмосковном Домодедово, пострадали два человека, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе главка подмосковной полиции.

"Около 20:00 в 1-м Московском проезде столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при столкновении пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В новость внесены изменения (22:58 мск) - добавлены подробности, уточнена информация о количестве пострадавших.