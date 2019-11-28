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Зима начнется с резкого похолодания и гололедицы в Москве

По прогнозам Гидрометцентра, 1 декабря днем и ночью ожидается 0 - минус 5 градусов, в ночь на понедельник - минус 4-9 градусов, а днем - 1-6 градусов мороза

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Начало зимы принесет в Москву резкое похолодание, гололедицу и пониженное атмосферное давление, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание будет резким на фоне наступающей оттепели. В пятницу и субботу климатические нормы будут превышены на 2-3 градуса, сообщал ранее Вильфанд. В пятницу днем ожидается 1-3 градуса тепла, в субботу ноль - плюс два градуса.

"Да, после оттепели у нас понижение температуры. В этом, кстати, есть опасность, поскольку те осадки, которые выпадут во время оттепели, могут образовать гололедицу. Сейчас идет повышение температуры и понижение давления, уже в ночь на воскресенье будет самое низкое давление на неделе - 732-735. Затем повышение давления и понижение температуры", - сообщил он.

Однако такое начало зимы никак не определяет ее характер в будущем. "Даже первая неделя будет неоднородной", - пояснил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 1 декабря, днем и ночью ожидается ноль - минус пять градусов, в ночь на понедельник - минус 4-9 градусов, а днем - 1-6 градусов мороза.

Ранее Вильфанд сообщил, что устойчивый снежный покров сформируется в московском регионе 1 декабря. В целом декабрь ожидается теплее обычного.

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