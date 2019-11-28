Фильмы с участием Алисы Фрейндлих покажут бесплатно в Москве к ее 85-летию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" проведет бесплатные показы семи фильмов с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, приуроченные к ее 85-летию, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"К 85-летию народной артистки СССР Алисы Фрейндлих сеть кинотеатров "Москино" столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу фильмов с ее участием. В программе под названием "Синематека: Алиса Фрейндлих" семь ее наиболее характерных киноработ", - говорится в сообщении.

Программа начнется 4 декабря с показа фильма "Сталкер" Андрея Тарковского. Также зрители увидят картины "Похождения зубного врача" Элема Климова, "Старомодная комедия" Эры Савельевой и Татьяны Березанцевой, "Служебный роман" Эльдара Рязанова, "Сергей Иванович уходит на пенсию" Соломона Шустера, "Успех" Константина Худякова и "Простая смерть" Александра Кайдановского.

Отмечается, что фильмы из архива "Москино" покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах "Звезда", "Полет", "Тула", "Сатурн", "Молодежный", "Юность" и "Спутник". Бесплатные показы пройдут в период с 4 по 10 декабря. Узнать расписание киносеансов можно на сайте "Москино".

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала "Советский экран". Также актриса исполнила роли в фильмах "Полосатый рейс" (1961), "Соломенная шляпка" (1974), "Старомодная комедия" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" (1994), "На Верхней Масловке" (2005), "Линия Марты" (2014) и других картинах.

Фрейндлих более 20 лет проработала в театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ярких ролей. Является лауреатом Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2008). В 1981 году получила звание народной артистки СССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы (1994), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2004, 2009, 2019).