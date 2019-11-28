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В ЦППК сообщили о штатной работе МЦД в утренний час пик

Утром 27 ноября на МЦД-2 были увеличены интервалы движения поездов из-за поломки токоприемника

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московские центральные диаметры (МЦД) в четверг утром работают без сбоев, сообщается в Twitter-аккаунте оператора перевозок - Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Утренний час пик на МЦД-2 проходит в штатном режиме. Скоплений пассажиров не отмечено", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦППК, МЦД-1 в четверг утром также работает в нормальном режиме.

Движение по двум из пяти диаметрам "Белорусско-Савеловском" (от Одинцова до Лобни, МЦД-1) и "Курско-Рижском" (от Нахабина до Подольска, МЦД-2) было запущено 21 ноября. В этот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах, поезда на МЦД-2 утром 22 ноября следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

Из-за проблем в работе МЦД было решено сделать проезд на обеих линиях бесплатным в ближайшие две недели. Кроме того, составность всех поездов на МЦД-2 увеличили до 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест выросло на 30%.

Утром 27 ноября на МЦД-2 были увеличены интервалы движения поездов из-за поломки токоприемника.

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