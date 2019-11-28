Москву к Новому году полностью украсят к 16 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Работы по новогоднему оформлению Москвы завершат к 16 декабря. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"К 16 декабря завершатся все работы по установке новогодних елей и монтажу праздничной иллюминации. Всего установят более 4 тыс. световых и объемно-декоративных конструкций. Как и в прошлом году, праздничную атмосферу создадут в каждом округе столицы <...> Также в период новогодних праздников службы энергетического комплекса Москвы будут работать в усиленном режиме для предотвращения и оперативного устранения неисправностей электросетевого хозяйства", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что на Поклонной горе вновь зажжется самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар - в этом году его высота 20 м, это на три метра больше, чем прошлой зимой. Новогодний шар высотой 11 м появится и на площади перед зданием Большого театра. Его будут окружать световые арки, оформленные в узорном стиле "скань". Кроме того, в парке "Зарядье" празднично оформят "парящий" мост и создадут декоративные зоны в стилистике сказочного зимнего леса. Новым элементом оформления станет световая конструкция "Поле света", которая представляет собой множество световых шаров на ножках, создающих впечатление "живого" светового ковра цветов.

"На ВДНХ украсят не только входные группы, но и территорию самой выставки: здесь жители города и гости столицы увидят большие новогодние шары на подвеске и стилизованные колонны, ажурные световые арки. У павильона №1 разместят огромные часы "Время Рождества", под которыми в новогоднюю ночь можно будет загадать желание. Праздничные конструкции и ели появятся на въездах в город и на транспортных узлах, в зонах особого городского значения, на пешеходных зонах, в народных и городских парках в центре и других административных округах столицы. В парках, на площадях и в местах массовых гуляний разместятся тоннели, фотозоны, конструкции в виде крупных цифр "2020", различных сказочных персонажей и новогодних символов", - сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Поздравления и подарки

В пресс-службе добавили, что на городских билбордах, остановочных павильонах и других рекламных носителях разместят 1,6 тыс. поздравительных плакатов. На медиафасадах, расположенных на ул. Новый Арбат, д.8, д.28 и на ул. Тверская, д.7, будут транслироваться праздничные видеоролики. Всего в районах города установят более 300 искусственных новогодних елей, а самая высокая ель - 30 м высотой - украсит Лубянскую площадь.

"Подарок жителям города подготовили и предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы: в этом году в столице впервые установят ели, украшенные корпоративной символикой АО "ОЭК", АО "МОСГАЗ", ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Гормост", ГУП "Москоллектор", ГУП "Мосводосток" и других ресурсоснабжающих компаний", - заключил заммэра Москвы.