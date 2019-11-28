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Настоящие осадки сменят "обманчивый снег" в Москве 29 ноября

Кроме того, синоптики прогнозируют, что устойчивый снежный покров сформируется в Московском регионе 1 декабря
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Погода "обманула" жителей Москвы - наблюдающийся в четверг снежный покров в действительности не является настоящими осадками, но уже 29 ноября в столице ожидается мокрый снег. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас такой небольшой снежок в некоторых районах Москвы, на почти всех машинах. Но на самом деле это не снег. При антициклоне снега не бывает, но есть такое понятие, как подинверсионные осадки. Инверсия - это неправильное распределение температуры с высотой, температура должна понижаться с высотой по всем законам. Но, когда над территорией расположен хорошо выраженный антициклон, происходит процесс оседания, и это приводит к тому, что температура распределяется неправильно", - рассказал он.

По словам Вильфанда, инверсия температуры приводит к тому, что молекулы водяного пара, поднимаясь вверх, теряют силу плавучести и не могут пробиться выше. "Они накапливаются, образовывают маленькие капельки и выдают в виде малюсенькой мороси. Это не снег", - пояснил он.

В настоящее время идет борьба циклона и антициклона, но 29 ноября небольшие осадки уже прогнозируются. "Завтра циклон начнет побеждать, давление понизится, будут и совсем небольшие осадки в виде мокрого снега. Небольшое скольжение также будет, местами гололедица", - отметил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса, по области - от минус пяти до нуля, а в пятницу - минус два-ноль градусов по столице и один-три градуса тепла в Подмосковье. Устойчивый снежный покров сформируется в Московском регионе 1 декабря. В целом декабрь ожидается теплее обычного.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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