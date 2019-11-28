Около 3 млн человек в Москве ежедневно пользуются городскими электронными сервисами

Москва, 28 ноября. /ТАСС/. Столичные электронные сервисы - например, оплата коммунальных услуг, запись к врачу, туристические маршруты - становятся все популярнее, ежедневно в них заходят порядка 3 млн пользователей в Москве. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

Согласно данным на сайте мэра столицы, городская сеть Wi-Fi вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа, опередив такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Лондон и Токио. В столице установлено более 18 тыс. точек подключения к бесплатному интернету.

"Уже две трети москвичей активно пользуются электронными сервисами столицы. В день порядка 2-3 млн пользователей заходят в городские системы", - сказал Горбатько.

Он отметил, что Москва за последние годы получила огромный опыт в проведении масштабных мероприятий - это чемпионат мира по футболу, выборы мэра, много было сделано и для проведения электронного голосования.

"Мы пришли к тому, что нужно не только совершенствовать информационные системы, но и следить за устойчивой работой всех этих систем. Их защита нам жизненно необходима", - добавил Горбатько, отметив, что в настоящий момент в сети правительства Москвы работает 400 тыс. компьютеров.

О кибербезопасности

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком" Владимир Дрюков в свою очередь сообщил, что по Москве и Московской области за 2018 год было зафиксировано 285 тыс. кибератак, с октября 2018 по октябрь 2019 - 371 тыс.

По прогнозам Дрюкова, всего за 2019 год на российские организации будет произведено более 1 млн сложных компьютерных атак, из них около 40% - на инфраструктуры компаний Москвы и Московской области. При этом более трети атак на московские организации нацелено на веб-ресурсы.

"За время проведения выборов мэра города Москвы в 2018 году Solar JSOC зафиксировал более 200 различных попыток информационных воздействий на инфраструктуру выборов, в 2019 году - более 80", - сказал Дрюков, добавив, что все атаки были успешно отражены.

В пресс-службе "Ростелеком - Солар" ТАСС заявили, что за период с октября 2018 по октябрь 2019 гг. 37% кибератак в Москве пришлось на веб-ресурсы и приложения, 28% - это вирусные атаки, 19% - компрометация учетных записей пользователей, 9% - взлом периметра организации, 4% - DDoS-атаки.