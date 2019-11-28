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Робот-охранник начал работать в аэропорту Жуковский

Он патрулирует стоянку самолетов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Испытания робота-охранника начались на аэродроме Жуковский, он патрулирует стоянку самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ), где был создан робот.

"Робот SC-Robotics создан инженерами кафедры "Автоматизированные комплексы систем ориентации и навигации" МАИ, и предназначен для патрулирования зоны стоянки самолета. Испытания проходят на аэродроме Жуковский, предполагается, что они завершатся до конца года, после чего воздушная гавань планирует приобрести первую партию для дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.

Система видеонаблюдения робота состоит из комплекса камер с круговым обзором и поворотной стабилизированной камеры, которая с помощью нейросетевых технологий настроена на распознавание "свой-чужой". Все видеокамеры оснащены инфракрасной подсветкой для работы в ночное время.

"Для идентификации работников аэропорта робот сопоставляет цифровой шаблон, имеющийся в его базе данных. Если личность не была определена, оператору передается сигнал тревоги. С помощью двусторонней аудиосвязи робот через оператора может обратиться к нарушителю и попросить его выйти за линию контроля", - уточнили в МАИ.

Робот перемещается по заданному маршруту в автоматическом режиме, однако предусмотрено управление роботом в ручном режиме. Время автономного патрулирования составляет 10 часов, робот движется со скоростью 10 км/ч и весит 50 кг.

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