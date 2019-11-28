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Высотные фейерверки на Новый год запустят в Москве с 11 точек

Все они, кроме салюта на Большом Якиманском мосту, пройдут с часу ночи 1 января

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Масштабные пиротехнические шоу в честь Нового года проведут в Москве на 11 площадках, кроме того, локальные салюты пройдут в 18 парках. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"У нас в новогоднюю ночь запланированы массовые гуляния, главное внимание будет уделено фейерверкам. Высотные фейерверки у нас запланированы в 11 точках, в том числе, в трех парках - Ходынском поле, Поклонной горе и "Митине". Мы их в рабочем режиме аттестуем, обеспечим их безопасность, а еще в 18 парках будут локальные фейерверки", - сказал Кибовский на заседании, посвященном мерам безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

Он уточнил, что все фейерверки, кроме салюта на Большом Якиманском мосту, пройдут с часу ночи 1 января. На Большом Якиманском мосту же пиротехническое шоу начнется в полночь после поздравления от президента.

Кибовский уточнил, что Департамент культуры организует в столице гуляния на 14 городских площадках, а также в парках. Охранять порядок в местах праздничных гуляний будут 850 постов частных охранных предприятий с привлечением дополнительных сил по линии ГУВД.

Теги
Россия
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Более 1 тыс. праздничных мероприятий пройдут на Новый год в культурных учреждениях Москвы
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