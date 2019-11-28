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Новый год и Рождество - 2020

Более 1 тыс. праздничных мероприятий пройдут на Новый год в культурных учреждениях Москвы

Более 2 тыс.учреждений культуры будут работать в новогодние праздники

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. учреждений культуры будут работать в столице на новогодние праздники, они организуют для жителей свыше 1 тыс. праздничных мероприятий. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

"Вся наша сеть культурных учреждений в длинные новогодние праздники работает, это более 2 тыс. адресов: театры, музеи, культурно-досуговые центры. Всего запланировано 1180 новогодних, рождественских мероприятий с массовым посещением детьми. По каждому адресу мы уже работаем", - сказал Кибовский на заседании, посвященном мерам безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

Он добавил, что елка мэра Москвы традиционно будет проходить в Гостином дворе с 25 декабря по 7 января. За это время пройдет 40 таких представлений, которые охватят 76 тыс. человек.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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