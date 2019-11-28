МЧС внепланово проверит почти 300 объектов столицы, где пройдут новогодние гуляния

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Инспекторы пожарного надзора проверят 290 объектов, задействованных в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Об этом в четверг сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС РФ Максим Комаров.

"Мы приступили к основным мероприятиям профилактической операции "Новый год". Со 2 декабря внеплановые проверки пройдут на 290 объектах, где пройдут праздники. Также будут проверены аэропорты и гостиницы", - сказал он.

Комаров уточнил, что на особый контроль будут взяты детская елка в Кремле, Манежная и Лубянская площади, храм Христа Спасителя. Проверки планируется закончить до 23 декабря.

Также МЧС систематизирует перечень легальных продавцов пиротехники. Как и каждый год, будут определены места под площадки для запуска фейерверков.

В новогодние праздники столичный главк МЧС перейдет на усиленный вариант службы. Безопасность горожан будут обеспечивать 500 сотрудников ведомства.