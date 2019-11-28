{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выставка графики художников-передвижников открылась в Третьяковской галерее

Посетители увидят 250 произведений таких авторов, как Илья Репин, Василий Суриков, Валентин Серов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выставка "Неизвестные передвижники. Графика второй половины XIX века", представляющая эскизы и этюды Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова, Ивана Крамского и других художников, открылась в четверг в Главном здании Третьяковской галереи.

"Мы пытаемся показать те жанры графики, которые существовали во второй половине XIX века. В первом зале мы показываем все виды графики, которые были, второй зал - эскизы, третий - этюды, четвертый - реплики, два последних - те графические произведения, которые были на передвижных выставках", - рассказала журналистам куратор выставки заведующая отделом графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова.

В экспозицию вошли 250 произведений графики из собрания галереи. "В сегодняшней выставке мы показываем, как графика из прикладного материала формирует новые черты, которые подготавливают ее взлет в начале XX века. Не предназначенная для посторонних глаз, хранящаяся в тиши мастерской графика была свободна от литературного давления. Формировался культ незаконченности, открытость процесса, возможность следить за рукой художника", - поделилась куратор выставки.

Выставка проходит в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники". Не ней продемонстрированы работы, созданные в период с 1871-го по середину 1910-х годов. Посетители увидят произведения Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Николая и Владимира Маковских, Василия Поленова, Исаака Левитана, Николая Ге. В экспозиции - подготовительные работы к знаменитым полотнам, авторские реплики с живописных произведений, выполненные в том числе по заказу коллекционеров, пожелавших иметь у себя вариант произведения.

По словам организаторов, работы передвижников составляют ядро собрания галереи, так как прежде всего их произведения собирал коллекционер Павел Третьяков.

Теги
РоссияСеров, Валентин АлександровичРепин, Илья Ефимович
Реклама на ТАСС
В Москве назвали имена лучших оперно-симфонических дирижеров России
Всего на участие в конкурсе было подано 55 заявок из всех федеральных округов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС