Выставка графики художников-передвижников открылась в Третьяковской галерее

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выставка "Неизвестные передвижники. Графика второй половины XIX века", представляющая эскизы и этюды Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова, Ивана Крамского и других художников, открылась в четверг в Главном здании Третьяковской галереи.

"Мы пытаемся показать те жанры графики, которые существовали во второй половине XIX века. В первом зале мы показываем все виды графики, которые были, второй зал - эскизы, третий - этюды, четвертый - реплики, два последних - те графические произведения, которые были на передвижных выставках", - рассказала журналистам куратор выставки заведующая отделом графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова.

В экспозицию вошли 250 произведений графики из собрания галереи. "В сегодняшней выставке мы показываем, как графика из прикладного материала формирует новые черты, которые подготавливают ее взлет в начале XX века. Не предназначенная для посторонних глаз, хранящаяся в тиши мастерской графика была свободна от литературного давления. Формировался культ незаконченности, открытость процесса, возможность следить за рукой художника", - поделилась куратор выставки.

Выставка проходит в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники". Не ней продемонстрированы работы, созданные в период с 1871-го по середину 1910-х годов. Посетители увидят произведения Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Николая и Владимира Маковских, Василия Поленова, Исаака Левитана, Николая Ге. В экспозиции - подготовительные работы к знаменитым полотнам, авторские реплики с живописных произведений, выполненные в том числе по заказу коллекционеров, пожелавших иметь у себя вариант произведения.

По словам организаторов, работы передвижников составляют ядро собрания галереи, так как прежде всего их произведения собирал коллекционер Павел Третьяков.