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Движение автотранспорта перекрыто на Новом Арбате из-за ДТП

Полностью перекрыто движение в сторону Кутузовского проспекта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта в сторону Кутузовского проспекта полностью перекрыто из-за ДТП на Новом Арбате, проезд осуществляется по встречной полосе. Об этом сообщается в пятницу на странице Московского транспорта в Twitter.

"Произошло ДТП на улице Новый Арбат в районе дома 32. Движение в сторону Кутузовского проспекта полностью перекрыто, осуществляется проезд по полосе встречного движения. Длина затора 0,5 км. Пожалуйста, по возможности объезжайте этот участок", - говорится в сообщении.

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