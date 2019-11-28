Движение автотранспорта перекрыто на Новом Арбате из-за ДТП

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта в сторону Кутузовского проспекта полностью перекрыто из-за ДТП на Новом Арбате, проезд осуществляется по встречной полосе. Об этом сообщается в пятницу на странице Московского транспорта в Twitter.

"Произошло ДТП на улице Новый Арбат в районе дома 32. Движение в сторону Кутузовского проспекта полностью перекрыто, осуществляется проезд по полосе встречного движения. Длина затора 0,5 км. Пожалуйста, по возможности объезжайте этот участок", - говорится в сообщении.