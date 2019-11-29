Интервалы движения поездов на МЦД-1 увеличили в пятницу утром из-за проверки системы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении увеличили в пятницу утром в связи с проверкой системы. Об этом сообщается в Twitter оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

"Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", - говорится в сообщении.

Оператор перевозок сообщил, что ранее были устранены проблемы в движении поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении, где также были увеличены интервалы для проверки работы систем, связанных с движением поездов. Отмечается, что в настоящее время движение по этому направлению осуществляется в графике.

В ЦППК добавили, что движение поездов оперативно ввели в график. "На МЦД-1 и Белорусском направлении оперативно восстановлен интервал движения. Скоплений пассажиров нет. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В первые дни сообщалось о проблемах в работе МЦД. Из-за этого было решено сделать проезд на обеих линиях бесплатным в ближайшие две недели. Кроме того, составность всех поездов на МЦД-2 увеличили до 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%. На МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение следующих 15 дней.