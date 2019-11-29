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Пассажиры в Москве в 2019 году совершили более 1 млн поездок на ночных автобусах

Самым популярным стал маршрут М10 "Лобненская улица" - "Метро "Китай-город"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы совершили более 1 млн поездок на ночных автобусах с начала 2019 года. Каждую ночь рейсами таких автобусов пользуются около 4 тыс. пассажиров, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 1 млн поездок совершили пассажиры на автобусах ночных маршрутов с начала года. Они связывают центр с отдаленными районами Москвы, когда метро уже закрыто и другие виды общественного транспорта завершили свою работу", - говорится в сообщении.

Как пояснил порталу глава московского транспортного департамента Максим Ликсутов, каждую ночь автобусы перевозят около 4 тыс. пассажиров. "Самым востребованным в этом году стал маршрут М10 "Лобненская улица" - "Метро "Китай-город". На этом направлении пассажиры совершают около 600 поездок каждую ночь", - приводятся на сайте слова Ликсутова.

Сегодня в Москве действует 13 ночных маршрутов с интервалами движения от 15 до 30 минут.

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