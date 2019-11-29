Более 3 млн поездок совершили пассажиры за неделю работу МЦД

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 3,1 млн поездок совершили пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) за неделю их работы. Об этом в пятницу сообщается на сайте столичной мэрии.

"Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 8% или 239 тыс. поездок. Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок. Например, в среднем по остальным направлениям число поездок увеличилось на 0,2-0,3% по отношению к прошлому году, то есть в 40 раз меньше", - цитирует портал заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что на МЦД-1 пассажиры совершили более 1,48 млн поездок, на МЦД-2 - более 1,65 млн.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В первые дни сообщалось о проблемах в работе МЦД. Из-за этого было решено сделать проезд на обеих линиях бесплатным в ближайшие две недели. Кроме того, составность всех поездов на МЦД-2 увеличили до 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%. На МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение следующих 15 дней.