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Всероссийский день хоккея отметят на ВДНХ в Москве 1 декабря

Праздничная программа продлится с 12:00 до 20:00

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ледовые выступления чирлидеров, уроки хоккея и мастер-классы по росписи коньков пройдут на ВДНХ в Москве 1 декабря по случаю Всероссийского дня хоккея. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Бесплатные тематические мероприятия пройдут на нескольких площадках выставочного комплекса, в том числе на катке. Чтобы попасть на лед, необходимо будет приобрести билет. Купить его можно в кассах инфоцентров и катка, а также на сайте выставки. Праздничная программа на ледовой площадке продлится с 12:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у фонтана "Дружба народов" пройдут выступления чирлидеров с акробатическими трюками на коньках и мастер-классом. А в школе хоккея, которая откроется на катке напротив павильона № 66 "Советская культура", профессиональные инструкторы научат детей делать финт и распасовку. Кроме того, на площадке с асфальтовым покрытием за павильоном № 58 "Земледелие" дети смогут потренироваться в хоккее с мячом.

В Доме культуры (строение № 84) пройдут турниры по настольному хоккею, а в шахматном клубе за административным строением № 206 будут организованы мастер-классы по росписи коньков при помощи акриловых красок. Занятия смогут посетить и взрослые, и дети, необходима предварительная онлайн-регистрация.

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Россия
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