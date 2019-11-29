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Центр спасения конечностей для диабетиков открылся в Москве

Помощь пациентам в нем будет оказываться в рамках ОМС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Межклинический центр спасения конечностей у пациентов, больных сахарным диабетом, открылся в Москве на базе двух медучреждений - городской клинической больницы имени Иноземцева и больницы № 13. Об этом сообщил в пятницу журналистам главный врач больницы имени Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин.

Основной задачей центра будет лечение нарушения кровообращения (ишемии) нижних конечностей у больных с синдромом диабетической стопы, с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей, с гангренами и трофическими язвами на ногах на фоне сосудистых заболеваний. Синдром диабетической стопы - это комплекс осложнений, возникающих при поздних формах сахарного диабета, когда на стопах из-за недостатка кровообращения начинается некроз. В зоне риска оказываются до половины диабетиков, и часто осложнение приводит к ампутации ног.

"Речь идет о тяжелой группе пациентов - больных сахарным диабетом, это социальное заболевание, которое очень распространено в развитых странах и поражает все больше населения. Диабет поражает сосуды разной локализации, в частности нижние конечности, лечение пациентов очень сложное и требует комплексного подхода. Поэтому решено использовать опыт и возможности двух клиник, центр будет находиться в двух больницах", - сказал он.

Митичкин пояснил, что у больницы № 13 есть большой опыт ведения пациентов с осложнениями сахарного диабета. А лечение диабетической стопы требует участия врача-эндокринолога, сосудистого и гнойного хирургов, структур реанимации и других специалистов. В больнице им. Ф.И. Иноземцева же накоплен большой опыт сосудистых операций и создан эндокринный центр, что позволяет проводить хирургическое лечение на сосудах.

"Самое главное - маршрутизация. Пациенты с тяжелыми нарушениями, связанными с сахарным диабетом, первично направляются в больницу 13, пациенты, у которых нет выраженных тяжелых нарушений, - к нам, где мы выполняем первый этап лечения с рентгеном, вмешательством на сосудах, и уже сделав первый этап, передаем пациентов в больницу № 13, где выполняются процедуры, которые имеют главную цель, - сохранить опорную функцию стопы", - пояснил он.

Главный врач городской клинической больницы № 13 Сергей Аракелов уточнил, что центр создан по инициативе главного эндокринолога Москвы Михаила Анциферова. Помощь пациентам будет оказываться в рамках ОМС. В первые год работы прогнозируется, что новый центр примет около 200-300 пациентов, впоследствии их количество будет расти. "Мы ожидаем, что междисциплинарный подход позволит увеличить количество пациентов, возвращенных к нормальной жизни, снизить число инвалидностей и повысить качество жизни наших пациентов", - добавил Аракелов.

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