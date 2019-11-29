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В Москве завершили создание автодороги "Северо-Западная хорда"

Общая протяженность дорог хорды составляет 83 км
Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин (справа)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу дал старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз № 9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).

"Сегодня большое событие - построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках, который, по большому счету, закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды. Сквозной проезд по хорде мы дали в прошлом году, но здесь было такое "бутылочное горлышко", - сказал Собянин.

СЗХ примыкает к входу в столицу трассы Москва - Санкт-Петербург, запущенной на этой неделе. По словам мэра, по сути, "это один большой проект". По хорде можно проехать от трассы М-11 до Дмитровского, Ленинградского и Можайского шоссе. "Это улучшит состояние транспортной ситуации как минимум шести прилегающих районов и даст возможность развития Мневниковской поймы", - добавил Собянин.

Балочный мост - часть проекта строительства участка СЗХ от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе, в рамках которого было введено в эксплуатацию 9,2 км новых дорог, включая два мостовых сооружения. Новый мост с шестью полосами движения в обоих направлениях, соединивший улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники, построен за полтора года, его длина составляет 1,4 км. Опоры и другие части моста располагаются на значительном расстоянии от сооружений шлюза № 9 и не окажут на него влияния.

Одновременно с открытием движения по новому мосту была завершена реконструкция прилегающих к нему участков улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и Карамышевской набережной. Построены боковые проезды вдоль подпорных стен балочного моста и правоповоротный съезд с Карамышевской набережной на улицу Нижние Мневники, создан подземный пешеходный переход. В рамках благоустройства территории, прилегающей к этому участку хорды, высадили почти 1 тыс. деревьев и 4,7 тыс. кустарников, обустроили 127 тыс. кв. м газонов.

Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 м от нового сооружения, сохранен и будет использоваться для местных поездок с выездом на Карамышевскую набережную и Звенигородское шоссе. Также по нему можно будет выехать на СЗХ. Общая протяженность дорог хорды составляет 83 км.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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