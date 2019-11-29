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Сообщение об угрозе взрыва в Черемушкинском суде оказалось ложными

Суд работает в штатном режиме

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб и кинологи проверили здание Черемушкинского районного суда Москвы и прилегающую территорию после анонимного звонка об угрозе взрыва, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной. Суд работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Из суда были эвакуированы 266 человек. Кроме того, эвакуация по той же причине была объявлена в Басманном суде. Также проверяется информация о якобы минировании УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского, ТЦ "Новинский пассаж" в центре Москвы.

Теги
Россия
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В Басманный суд Москвы поступило сообщение с угрозой взрыва
Из здания эвакуировали около 300 человек
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