Сообщение об угрозе взрыва в Черемушкинском суде оказалось ложными

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб и кинологи проверили здание Черемушкинского районного суда Москвы и прилегающую территорию после анонимного звонка об угрозе взрыва, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной. Суд работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Из суда были эвакуированы 266 человек. Кроме того, эвакуация по той же причине была объявлена в Басманном суде. Также проверяется информация о якобы минировании УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского, ТЦ "Новинский пассаж" в центре Москвы.