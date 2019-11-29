Самую большую световую новогоднюю конструкцию установят на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Самую большую световую конструкцию к празднованию Нового года установят на Поклонной горе в Москве, высота, выполненной в виде новогоднего шара инсталляции, составит 20 м. Об этом в пятницу журналистам сообщила представитель департамента ЖКХ Виктория Боткова.

"В этом году самую большую световую конструкцию установят на Поклонной горе. Она является не просто самой большой новогодней игрушкой в Москве, но и в мире", - сообщила Боткова. Она добавила, что проект этой световой конструкции включает в себя самые передовые, инженерные и мультимедийные технологии.

"Особенность этого шара в том, что мы использовали световые конструкции красного, зеленого, синего цветов. Также здесь мы установили несколько режимов белого свечения", - пояснила Боткова. Каждый желающий сможет зайти внутрь шара и сфотографироваться, добавила она.