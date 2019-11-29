Новым главой пресс-службы столичного главка МВД стал Владимир Васенин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главой пресс-службы ГУ МВД по Москве стал полковник внутренней службы Владимир Васенин, до этого он занимал должность замначальника пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Сегодня врио начальника ГУ МВД России по Москве Сергей Плахих представил руководящему составу подразделений московской полиции нового начальника управления информации и общественных связей полковника внутренней службы Владимира Васенина", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк, которая присутствовала на представлении отметила, что Владимир Васенин служит в органах внутренних дел больше 20 лет и имеет опыт работы как в оперативных подразделениях, так и по линии взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью.

Васенин начал службу в органах внутренних дел в 1998 году в должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. В 2000 году окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, а в 2008 году Высшую школу экономики. С 2004 по 2017 год работал на различных должностях в подразделениях Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, в том числе возглавлял отделение пропаганды безопасности дорожного движения. В 2017 году был назначен на должность заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю.

До Васенина должность руководителя пресс-службы московской полиции с 2017 года занимал Юрий Титов, который уволился в связи с переходом на другую работу.