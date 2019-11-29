Десять лучших пьес выбрано по итогам конкурса современной драматургии "Кульминация"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Десять лучших пьес 2019 года назвали по итогам голосования на объединенном конкурсе современной драматургии "Кульминация". Имена трех победителей объявят на церемонии, которая состоится 21 декабря в театральном центре "На Страстном" в Москве, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе конкурса.

"В 2019 году девять ведущих драматургических конкурсов России выдвинули для участия в "Кульминации" 30 пьес. По итогам голосования было выбрано 10 произведений, которые будут представлены актерами "Мастерской Дмитрия Брусникина" в спектакле по мотивам пьес-победителей в постановке художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной", - рассказали в пресс-службе.

По итогам голосования "Пьесами года" стали "Путаница" Алексея Макейчика (конкурс "Любимовка"), "Алдар" Олжаса Жанайдарова (Любимовка"), "Как Петюнина против всех была" Александры Фоминой ("Авторская сцена"), "Мой папа Питер Пэн" Керен Климовски (конкурс "Маленькая ремарка"), "Остаться нельзя уехать" Игоря Носовского ("Ремарка"), "Тихий свет" Романа Козырчикова ("Евразия"), пьесы "Охота на крыс" Алексея Житковского и "Жалкие" Елены Ерпылевой (конкурс "Исходное событие XXI век"), "Исчезнувший велосипедист" Константина Костенко (конкурс "Действующие лица") и пьеса "Взломанный" Алексея Синяева, выдвинутая конкурсами "Евразия" и "Авторская сцена".

Имена трех победителей конкурса объявят на торжественной церемонии, которая состоится 21 декабря в театральном центре "На Страстном".

Конкурс "Кульминация" проводится с 2016 года. Цель конкурса, по словам его создателей, выявить и донести до профессионалов и любителей театра наиболее яркие пьесы России, организовать диалог современного театра и широкой общественности, открыть публике имена талантливых авторов.

Проект организован Фондом развития современного искусства (ФРСИ), Союзом театральных деятелей (СТД) РФ и Мастерской Дмитрия Брусникина. В состав экспертов проекта, помимо руководителей конкурсов современной драматургии, входят директор парка "Зарядье" Иван Демидов, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой, секретарь СТД РФ Ксения Драгунская, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, директор фестиваля "Территория" Екатерина Якимова, драматург и режиссер Николай Коляда, продюсер Наталья Мокрицкая и др. Конкурс проводится на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.