Музыкальный театр юного актера в Москве переедет в собственное здание в 2020 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Реконструкция здания для Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) на улице Макаренко в Москве завершится осенью 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба театра.

"Осенью 2020 года Детский музыкальный театр юного актера отметит новоселье - театр получит новое здание на улице Макаренко. Сейчас в бывшем доходном доме, построенном по проекту архитектора Сергея Тропаревского в 1904 году, полным ходом идет ремонт", - сказали в пресс-службе.

Пока ДМТЮА репетирует в здании на Малой Дмитровке, в зале всего 90 мест, поэтому большие постановки юные артисты играют в Доме музыки, "Новой опере", Фольклорном центре Людмилы Рюминой, театре "Русская песня" и на других площадках.

Трехэтажное здание на улице Макаренко было передано театру четыре года назад. Изначально планировалось сохранить постройку, но оказалось, что реконструкция невозможна, и было решено перестраивать полностью, оставив только фундамент. В августе 2019 года Архитектурный совет Москвы на заседании отправил на доработку проект реконструкции.

"После реконструкции площадь нового дома ДМТЮА увеличится вдвое - этажей станет шесть. Строители делают все возможное, чтобы сохранить исторический фасад первых трех этажей - надстройка должна зеркально отразить нижнюю часть здания. В театре появится фойе, буфет, раздевалка, репетиционные помещения, четыре лифта. И главное - зрительный зал на 250 мест", - рассказали об уже утвержденных планах в театре.

Музыкальный театр юного актера под художественным руководством Александра Федорова начал отбор талантливых ребят в 1988 году, а в 1995 году получил статус государственного. Основу труппы составляют юные актеры в возрасте от 6 до 17 лет, сейчас в театре занимаются 300 детей, работают 70 сотрудников.