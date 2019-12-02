Москомархитектура планирует разработать новый формат публичных слушаний

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) присоединится к разработке нового формата проведения публичных слушаний, касающихся градостроительных инициатив, сообщила ТАСС председатель комитета Юлиана Княжевская.

В рамках заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию прошел круглый стол "Актуальные проблемы градостроительных решений по формированию транспортной инфраструктуры города Москвы", где обсуждались вопросы строительства Коммунарской линии метро от станции "Севастопольский проспект" до "Улицы Новаторов" и канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". На мероприятии местные жители выразили недовольство строительством метро под жилыми домами. Председатель комиссии Елена Николаева предложила рассмотреть вопрос об изменении формата публичных слушаний, а также создать две рабочие группы по вопросам строительства линии метро и канатной дороги.

"Сегодня созрел вопрос о том, что нужно менять вообще формат публичных слушаний и общественных обсуждений. Нужно уже все в другую плоскость переводить и иначе выстраивать диалог с жителями, когда мы рассматриваем какие-то градостроительные и значимые проекты. Я с удовольствием приму участие в рабочей группе, чтобы выработать порядок публичных слушаний", - сказала Княжевская.

По ее словам, для обсуждения инициатив могут привлечь интернет-площадки. Но личные встречи с жителями города и специалистами тоже останутся - все будет зависеть от масштабности и значимости обсуждаемых инициатив.

"Контроль за общественными слушаниями, конечно же, необходим. Нужен независимый арбитр, чтобы избежать разночтений и непонимания между сторонами обсуждения", - добавила Княжевская.