В Зеленограде обнаружили краснокнижную ласку

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Занесенная в Красную книгу Москвы ласка была сфотографирована в Крюковском лесопарке в Зеленограде, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Исходя из данных за последние несколько лет, количество ласок на природных территориях Москвы имеет тенденцию к увеличению. Это преимущественно связано с улучшением кормовой базы и стабильной экологической составляющей на особо охраняемых природных территориях", - отметили специалисты Мосприроды.

Отмечается, что на природных территориях города насчитывается около 60 ласок, однако определить точное число невозможно, так как ласки очень осторожны и прячутся от людей. Этих зверьков можно встретить в природно-исторических парках "Измайлово", "Битцевский лес", "Сокольники", "Кузьминки-Люблино", заказнике "Долгие пруды", природном заказнике "Долина реки Сетуни" и некоторых других.

Специалисты также напомнили, что при встрече с лаской не нужно пытаться погладить или поймать ее, так как это дикое животное. которое может укусить.