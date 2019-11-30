{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичи на "Городе спорта" предложили создать портал спортивных мероприятий и секции ГТО

В проекте, который прошел с 20 по 29 ноября, приняли участие почти 18 тыс. человек

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы в ходе краудсорсинг-проекта "Город спорта" поддержали идею создания единого портала спортивных мероприятий столицы и открытие секций по подготовке к ГТО для всех возрастов, сообщается в субботу на сайте мэра столицы.

XX проект "Город спорта" прошел в Москве с 20 по 29 ноября. Его цель - получить идеи, направленные на развитие и улучшение спортивной жизни города. По данным властей, в нем приняли участие почти 18 тыс. человек, которые предложили более 2,3 тыс. идей по трем направлениям: "Спортивные мероприятия мегаполиса", "Информирование о спортивной жизни города", "Спортивные секции в округах Москвы". Горожане выбрали 152 идеи, из которых 79 будут реализованы.

"Участники проекта предложили создать единый интернет-портал спортивных событий в Москве и открыть секции по подготовке к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастов. Жители города также обсудили идею создания сообществ любителей разных видов спорта", - говорится в сообщении.

На интернет-портале спортивных событий, кроме мероприятий, необходимо разместить и список платных и бесплатных секций и кружков, считают авторы идеи. А второе предложение предполагает создание условий для круглогодичной сдачи норм ГТО всеми желающими во всех спорткомплексах города, в частности, возможность бесплатно готовиться к ним в физкультурно-оздоровительных комплексах, бассейнах и на беговых дорожках во дворцах спорта. Участники проекта также отметили необходимость ввести льготы для уже сдавших нормы ГТО.

Также одной из лучших стала идея о создании "Игр национальностей России" - москвичи предложили возродить старорусские традиционные игры и проводить их на постоянной основе, например, в формате фестивалей. Отметили участники проекта и предложение привлекать специалистов для регулярных спортивных мероприятий во дворах. Еще одним поддержанным предложением стала реклама таких мероприятий в общественном транспорте Москвы. Кроме того, москвичи считают важным создать на сайте управ районов специальный раздел "Спортивная жизнь", где будет опубликована информация об известных спортсменах и спортивных мероприятиях.

Проект "Город спорта" поддержали заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская, вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, депутат Мосгордумы трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В центре Москвы водитель Porsche сбил на тротуаре человека
Пострадавшего госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС