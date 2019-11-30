Москвичи на "Городе спорта" предложили создать портал спортивных мероприятий и секции ГТО

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы в ходе краудсорсинг-проекта "Город спорта" поддержали идею создания единого портала спортивных мероприятий столицы и открытие секций по подготовке к ГТО для всех возрастов, сообщается в субботу на сайте мэра столицы.

XX проект "Город спорта" прошел в Москве с 20 по 29 ноября. Его цель - получить идеи, направленные на развитие и улучшение спортивной жизни города. По данным властей, в нем приняли участие почти 18 тыс. человек, которые предложили более 2,3 тыс. идей по трем направлениям: "Спортивные мероприятия мегаполиса", "Информирование о спортивной жизни города", "Спортивные секции в округах Москвы". Горожане выбрали 152 идеи, из которых 79 будут реализованы.

"Участники проекта предложили создать единый интернет-портал спортивных событий в Москве и открыть секции по подготовке к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастов. Жители города также обсудили идею создания сообществ любителей разных видов спорта", - говорится в сообщении.

На интернет-портале спортивных событий, кроме мероприятий, необходимо разместить и список платных и бесплатных секций и кружков, считают авторы идеи. А второе предложение предполагает создание условий для круглогодичной сдачи норм ГТО всеми желающими во всех спорткомплексах города, в частности, возможность бесплатно готовиться к ним в физкультурно-оздоровительных комплексах, бассейнах и на беговых дорожках во дворцах спорта. Участники проекта также отметили необходимость ввести льготы для уже сдавших нормы ГТО.

Также одной из лучших стала идея о создании "Игр национальностей России" - москвичи предложили возродить старорусские традиционные игры и проводить их на постоянной основе, например, в формате фестивалей. Отметили участники проекта и предложение привлекать специалистов для регулярных спортивных мероприятий во дворах. Еще одним поддержанным предложением стала реклама таких мероприятий в общественном транспорте Москвы. Кроме того, москвичи считают важным создать на сайте управ районов специальный раздел "Спортивная жизнь", где будет опубликована информация об известных спортсменах и спортивных мероприятиях.

Проект "Город спорта" поддержали заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская, вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, депутат Мосгордумы трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.