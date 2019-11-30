Лучшую команду педагогов впервые выберут на конкурсе "Учителя года Москвы"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Команды из пяти педагогов смогут стать участниками обновленного конкурса "Учителя года Москвы", сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году конкурс "Учитель года Москвы" пройдет по новым правилам и будет называться "Учителя года Москвы". Главное нововведение - теперь педагоги будут соревноваться не индивидуально, а командами. Каждая столичная школа сможет выставить одну команду из пяти учителей, преподающих разные предметы", - говорится в сообщении.

Как отметил замдиректора городского методического центра Андрей Лукутин, в этом учебном году московскому конкурсу исполняется 30 лет, и за это время он постоянно совершенствовался. "Но некоторые вещи всегда оставались неизменными: конкурс всегда старался быть на шаг впереди времени, стремился быть полезным для личностного и профессионального роста московских учителей, служил площадкой для обмена опытом, обучения современным образовательным практикам и развитию навыков эффективной самоорганизации", - приводятся в сообщении его слова.

За звание лучшего смогут посоревноваться педагоги, которые уже показали высокие результаты в московских учительских олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях. Зарегистрироваться на конкурс можно с 23 по 28 декабря. Соревнования начнутся сразу после новогодних каникул, а результаты станут известны в апреле 2020 года.

"Участникам нужно будет подготовить мотивационные ролики, создать межпредметные сценарии уроков в "Московской электронной школе", разработать социально значимые образовательные проекты, провести мастер-классы. Команды педагогов также обсудят актуальные вопросы развития столичных школ", - отмечается в сообщении.

"Учитель года Москвы" - профессиональный конкурс педагогов, который проводится с 1990 года. Жюри конкурса оценивает умение работать в команде, лидерский потенциал, ответственность за результат, навыки проектирования, управления информацией и коммуникации, а также умение работать с технологиями метапредметного образования.