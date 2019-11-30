Гости парка "Сокольники" смогут сыграть на зимнем рояле с подогревом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Посетители столичного парка "Сокольники" смогут зимой с комфортом поиграть на рояле, у которого сидение и клавиши с подогревом, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"На территории сада астрономов в парке "Сокольники" будет установлен зимний рояль, адаптированный к погодным условиям", - сообщили в пресс-службе. Встроенный синтезатор позволит инструменту правильно извлекать звук даже в самый сильный мороз. "Сидение и клавиши рояля оснащены подогревом, поэтому гости парка будут музицировать с полным комфортом", - добавили в пресс-службе. Сыграть несколько композиций бесплатно сможет любой желающий.

Зимний сезон открылся в парках Москвы 22 ноября. Будут работать 38 катков, 39 горок и 62 лыжные трассы. В зонах отдыха зимой состоятся различные развлекательные мероприятия.