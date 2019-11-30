Более 800 муляжей камер заменят на комплексы фотовидеофиксации в Москве в 2020 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует в 2020 году заменить более 800 муляжей камер на комплексы фотовидеофиксации. Об этом сообщается в аккаунте ЦОДД в Twitter.

"На данный момент в Москве работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации", - говорится в сообщении.

Всего в Москве работает более 2 тыс. камер. В частности, комплексы видеофиксации есть на улицах Лубянка, Варварка, 1905 года, Тверском бульваре, Садовом кольце, МКАД, Ленинградском, Каширском, Волоколамском шоссе и проспекте Мира.