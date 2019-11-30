Юрий Башмет откроет фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" в Пушкинском музее

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета даст старт XXXIX Международному музыкальному фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" концертом "Англия: страна надежд и славы". Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, организатора фестиваля.

"В ГМИИ им. А. С. Пушкина открывается XXXIX Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". В 2019 году его тема - "Прогулки с Томасом Гейнсборо", - указали в пресс-службе. - Программа специально подготовлена к выставке работ великого британского живописца XVIII века Томаса Гейнсборо, которая пройдет с 3 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года".

В первый вечер фестиваля прозвучат произведения британских композиторов XX века: Бенджамина Бриттена, Фрэнка Бриджа и других. С "Солистами Москвы" выступят виолончелист Александр Рудин, тенор Максим Пастер и альтист Александр Татаринов.

Большинство концертов фестиваля, который продлится до 23 декабря, посвящены разнообразным жанрам английской музыки XVII-XVIII веков, а также "невероятно насыщенной музыкальной жизни Лондона в эпоху Гейнсборо". Премьерами смотра станут выступления английского вокального ансамбля I Fagiolini и французского ансамбля Les Musiciens de Saint Julien. В афише есть концерты ансамбля медных духовых инструментов Марка Беннетта London Вaroque Brass, британского коллектива "Оркестр эпохи Просвещения" под управлением Пола Гудвина. "После долгого перерыва на "Декабрьских вечерах" выступит [пианист] Евгений Кисин с сольной программой, посвященной Святославу Рихтеру", - отметили в пресс-службе.

В "Декабрьских вечер" впервые примет участие скрипач Юрий Ревич, в свои 28 лет уже завоевавший признание публики в Вене, Лондоне и Нью-Йорке. 12 декабря он представит на скрипке Антонио Страдивари 1709 года "Музыкальную интервенцию".

"Я очень рад вернуться после пятилетнего перерыва в Россию с выступлениями и участвовать в концерте "Декабрьских вечеров", которые так любят московские зрители, - сказал ТАСС музыкант. - Мы выступим вместе c [австрийским контратенором] Максом Эмануэлем Ценчичем и покажем в программе очень разные техники игры на скрипке. Например, в произведении Тартини "Дьявольская трель" скрипичная техника действительно на грани возможного, это очень виртуозная музыка, не имеющая временных границ. А в сонате Тартини я исполню свою собственную каденцию, я написал ее специально для "Декабрьских вечеров".

Фестиваль станет одним из центральных событий Года музыки Великобритании и России, проводимого посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета. Впервые концерты смотра можно будет увидеть онлайн - в эфире "Яндекса".

История фестиваля

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" был создан в 1981 году по инициативе директора (сейчас - президента) ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирины Антоновой и выдающегося пианиста Святослава Рихтера. Основная идея фестиваля - показать единство культуры через синтез изобразительных искусств, музыки и поэзии.