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Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в первый день зимы

Северо-западный и западный ветер будут дуть со скоростью 5-10 м/ с, местами ожидаются порывы до 15 м/с

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, сильная гололедица и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил Гидрометцентр РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля. В ночь на 2 декабря она может опуститься до минус 7 градусов. Ветер северо-западный и западный - 5-10 м/ с, местами с порывами до 15 м/с.

В связи с гололедицей 1 декабря объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от минус 5 до нуля градусов. В ночь на 2 декабря она может опуститься до минус 10 градусов.

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