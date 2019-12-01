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Олимпийские чемпионы сыграют против учителей в спорткомплексе ЦСКА 7 декабря

Для посетителей мероприятия организуют мастер-классы по баскетбольному фристайлу и технике бросков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московские учителя сыграют против олимпийских чемпионов на празднике в спорткомплексе ЦСКА "День баскетбола" 7 декабря. Также посетителей ждут мастер-классы по баскетбольному фристайлу и технике бросков. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"7 декабря в универсальном спортивном комплексе ЦСКА пройдет ежегодный спортивный праздник "День баскетбола". Главным событием дня станет гала-матч, в котором сборная команда учителей московских школ сыграет против олимпийских чемпионов и легенд баскетбола", - говорится в публикации.

Также на сайте сообщается, что столичные школьники проведут турнир по баскетболу 3х3, в котором примут участие 16 команд. Кроме того, в спорткомплексе ЦСКА состоятся заключительные матчи турнира среди городских колледжей, где определят золотых и бронзовых медалистов.

"На "Дне баскетбола" школьников ждут викторины на знание правил игры, также для посетителей спорткомплекса пройдут мастер-классы. Желающих научат технике бросков. Отработать основные баскетбольные трюки и научиться забрасывать мячи в корзину гости праздника смогут с помощью электронного симулятора. Для активных участников организаторы праздника приготовили памятные призы и подарки", - добавляется в публикации.

Вход на "День баскетбола" бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

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