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Число вагонов в поездах "Иволга" на МЦД-1 увеличат с 7 до 11

Новые вагоны появятся со 2 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество вагонов в поездах "Иволга 2.0", курсирующих по "Белорусско-Савеловскому" Московскому центральному диаметру от Одинцово до Лобни (МЦД-1), со 2 декабря увеличат с 7 до 11, сообщила в воскресенье пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"По поручению мэра Москвы ОАО "Центральная ППК" совместно с ОАО "РЖД" планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако благодаря успешной совместной работе участников проекта переход с 7-вагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно - 2 декабря. В поездах станет свободнее, а поездки - комфортнее, так как появится 357 тыс. дополнительных мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах - более 1 млн в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее оператор перевозок "Центральная пригородная пассажирская компания" совместно с РЖД уже увеличили количество вагонов в поездах на "Курско-Рижском" МЦД-2 (от Нахабина до Подольска). Так, с 25 ноября на втором диаметре количество мест для пассажиров в сутки выросло на 670 тыс., или 30%. В поездах "Иволга" число вагонов увеличилось до 11, также на маршруте стали ходить 10-вагонные "Ласточки".

"Согласно опросам, которые ежедневно проводятся на станциях МЦД, пересадочных станциях метро, по телефону и с помощью SMS, удовлетворенность пассажиров поездками по МЦД растет. Около 70% опрошенных довольны поездками, 80% опрошенных отметили, что однозначно будут продолжать пользоваться диаметрами. Предложения по улучшению проекта МЦД пассажиры отправляют через форму обратной связи на сайте: http://mcd.mosmetro.ru/. С момента запуска проекта поступило уже около 200 предложений, в том числе пассажиры просили об увеличении составности поездов", - добавили в пресс-службе.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. В этот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах, поезда на МЦД-2 утром 22 ноября следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

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