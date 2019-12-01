В метро Москвы запустили поезд, посвященный творчеству детского писателя Сергея Михалкова

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый тематический поезд, посвященный жизни и творчеству детского писателя Сергея Михалкова, запустили в Московском метрополитене. Тематический состав будет курсировать по Кольцевой линии метро в течение полугода, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичной подземки.

"В Московском метрополитене запустили новый тематический поезд, посвященный творчеству знаменитого детского писателя Сергея Владимировича Михалкова. Новая экспозиция именного состава подготовлена Российским Фондом культуры совместно с Московским метрополитеном, Фондом российских правообладателей и литературным проектом "Сегодня дети - завтра народ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, торжественная церемония запуска тематического состава прошла в электродепо "Красная Пресня". Отмечается, что на борту поезда и в головном вагоне изображен портрет Михалкова, внутри вагонов пассажиры смогут увидеть фотографии писателя разных лет, а также иллюстрации к произведениям автора.

"Поезд, посвященный жизни и творчеству Сергея Михалкова, - это пятнадцатый тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. За те полгода, которые он будет курсировать по Кольцевой линии, порядка трех миллионов пассажиров смогут совершить увлекательное путешествие в мир великого писателя", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

В пресс-службе добавили, что в вагонах поезда также отмечены особые моменты биографии писателя, связанные с Великой Отечественной войной и созданием гимна страны. Отдельный вагон состава украшен рисунками победителей международного конкурса "Я карандаш с бумагой взял…", который был приурочен к празднованию 100-летия со дня рождения Михалкова.