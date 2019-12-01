"Грузовой каркас" ввели в Юго-Восточном округе Москвы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Грузовой каркас" (маршрут по улицам, где разрешен проезд для грузовиков от 2,5 т) ввели в Юго-Восточном округе Москвы с 1 декабря. Это позволит снизить транзит грузовых автомобилей через жилой район, сообщила в воскресенье пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С сегодняшнего дня в Юго-Восточном округе грузовой транспорт будет доставлять меньше дискомфорта жителям. На территории округа введен "грузовой каркас". Шума и вредных выхлопов станет меньше <...> Задача "грузового каркаса" - уменьшить количество транзита грузовых автомобилей через жилые районы. Он вводится, прежде всего, для удобства жителей в тех районах, где грузовики ездят особенно часто. В результате в районах становится меньше шума, воздух становится чище, снижаются аварийность и загруженность дорог в жилых районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тех районах, где "грузовой каркас" уже введен, число грузовых машин в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Ранее первый замруководителя ЦОДД Ансар Арифуллин сообщил, что "грузовой каркас" планируется ввести во всех округах Москвы к 2020 году.

"Грузовой каркас" - это разделение улиц города на две зоны. В жилых зонах движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 т допускается только для обслуживания предприятий или жителей района, для чего необходимо иметь подтверждающие документы. Съезжать и возвращаться на "грузовой каркас" можно по ближайшему к месту назначения перекрестку.

"Грузовой каркас" действует с 2015 года в трех округах Москвы (север, северо-восток и восток). ЦОДД предоставляет всю информацию о том, какие улицы входят в него, "Яндекс.Навигатору".