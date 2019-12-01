Юбилейный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" стартует в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сорок восемь юных музыкантов примут участие в юбилейном, XX Международном телевизионном конкурсе "Щелкунчик". Торжественное открытие состоится в Концертном зале им. Чайковского в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба телеканала "Россия К", организатора смотра.

"В отборочном туре ХХ юбилейного конкурса приняли участие юные музыканты из 22 стран мира и 36 населенных пунктов России, - отметили в пресс-службе. - В первый тур прошли 48 участников из 18 стран, в том числе Австралии, Австрии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Грузии, Египта, Исландии, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Словакии, Тайваня, Чехии, Японии, и 16 городов России".

В концерте-открытии примут участие лауреаты "Щелкунчика" предыдущих лет: Иван Пятков (эуфониум), пианисты Дмитрий Шишкин и Ивайло Василев, скрипачи Тео Гертлер и Нацухо Мурата, трубач Александр Рублев, саксофонистка Софья Тюрина. На сцену выйдут также члены жюри.

О конкурсе

По традиции, конкурс пройдет по специальностям "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты". Принять участие могут пианисты, исполнители на струнных и ударных инструментах в возрасте до 14 лет. Возрастной ценз для духовиков - до 15 лет. Они будут бороться за "Золотого", "Серебряного" и "Бронзового" Щелкунчиков, фигурки которых созданы художником Михаилом Шемякиным. По результатам смс-голосования будет присужден Приз зрительских симпатий.

"Из года в год "Щелкунчик" позволяет молодым исполнителям не только продемонстрировать свое мастерство, обменяться профессиональным опытом и выслушать советы выдающихся мастеров. Он предоставляет ребятам шанс выступить перед огромной телевизионной аудиторией. К тому же в финале участники играют на одной из лучших концертных площадок Москвы в сопровождении симфонического оркестра. Поэтому не только победа, но и само участие в конкурсе становится столь желанным", - считают организаторы.

Оценивать молодых музыкантов будут пианисты Елена Башкирова, Анна Цыбулева и Александр Яковлев, скрипач Захар Брон, венгерский виолончелист Иштван Вардаи, виолончелист и дирижер Давид Герингас из Литвы, сербский перкуссионист и композитор Небойша Живкович, саксофонист Айрапет Аракелян из Армении, немецкий перкуссионист и композитор Йоханнес Фишер, кларнетист и дирижер Иван Столбов.

Финал и торжественное закрытие смотра пройдут 9 декабря в Концертном зале им. Чайковского. Телеканал "Россия К" будет вести трансляции конкурсных испытаний и торжественных церемоний "Щелкунчика".

Агентство ТАСС выступает информационным партнером конкурса.