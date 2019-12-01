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Эксперты РФ и Германии обсудят проблемы вузовской и академической науки на форуме в Москве

Форум завершат открытием Российско-германской выставки научно-популярных фоторабот "Познавая бесконечность"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые и эксперты из России и Германии обсудят на Форуме вузовской науки развитие науки в вузах и академических институтах, а также способы поддержки международного научного сотрудничества. Форум открывается 2 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Форум и приуроченная к нему встреча молодых ученых из России и Германии пройдут в Москве 2-3 декабря. Мероприятия станут одними из ключевых событий в программе Российско-германского Года научно-образовательных партнерств 2018-2020 годов. Форум пройдет по инициативе Минобрнауки РФ и при содействии координаторов года: национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" и Германского дома науки и инноваций в Москве (DWIH).

"На площадке форума российские и германские эксперты поделятся своим видением соотношения вузовской и академической науки, моделей поддержки международного научно-технического сотрудничества, а также интернационализации научно-исследовательского сектора в вузах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию пригласят не только российские и германские представители научно-образовательных сообществ, но и представители профильных ведомств и организаций этих стран.

Одну из сессий форума посвятят первой годовщине со дня подписания российско-германской дорожной карты сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций. Это ключевой документ, который определил двустороннее научно-образовательное сотрудничество двух стран на ближайшее десятилетие. В частности, он направлен на расширение сотрудничества в области развития крупных исследовательских инфраструктур, совместных научно-исследовательских проектов в приоритетных для обеих стран областях

В рамках форума также пройдет постерная сессия проектов и мероприятий Года. У участников будет возможность продемонстрировать результаты сотрудничества со своими партнерами из России и Германии. Кроме того, будут представлены российско-германские программы университетов, научных организаций и научных фондов. Завершится форум открытием Российско-германской выставки научно-популярных фоторабот "Познавая бесконечность".

Во вторник, 3 декабря, пройдет встреча молодых ученых России и Германии. Одной из основных тем, планируемых к обсуждению, станет влияния интернационализации науки и образования на карьерное развитие молодого исследователя. Кроме того, отдельную панельную дискуссию планируется посвятить обсуждению вопросов коммерциализации научных проектов. Результаты своих научных изысканий молодые ученые представят в формате Science Slam, то есть в популярном юмористическом формате stand-up.

О Годе научно-образовательных партнерств

Российско-германский год научно-образовательных партнерств 2018-2020 гг. открыт 6 декабря 2018 года. Цель - привлечь к двусторонним научным отношениям больше внимания и придать им новый импульс, стимулировать дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия между университетами и представителями научного сообщества, сделать его более прозрачным, а также способствовать международному обмену студентами, исследователями и преподавательским составом.

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