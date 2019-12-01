Фестиваль "Дни Дальнего Востока" открывается в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Выставка продуктов и поделок, выступления национальных коллективов, мастер-классы по кулинарии и многое другое ожидает посетителей фестиваля "Дни Дальнего Востока". Он открывается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Со 2 по 14 декабря восточные регионы России станут ближе для москвичей и гостей столицы, где в третий раз пройдут "Дни Дальнего Востока в Москве". В рамках него пройдет Дальневосточная ярмарка, выставка в Экспоцентре с ярмаркой вакансий ведущих предприятий этого региона, кроме того, лучшие инвесторы и работодатели получат премию "Звезда Дальнего Востока". Также в этом году на фестивале подведут итоги Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева", - говорится в сообщении.

Одним из ярких событий фестиваля станет масштабная Дальневосточная ярмарка, которая развернется на широкой стороне Нового Арбата и будет работать со 2 по 8 декабря. Улицу украсят фигурами представителей дальневосточной флоры и фауны, в частности. Гости смогут увидеть арт-объекты в виде лося, гигантской шишки и лосося. Также на площадке создадут имитацию фрагмента дальневосточного природного ландшафта. Для этого на улице установят в кадках живые горные сосны, кедровый стланик, мхи, натуральные камни. Представители всех одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа разместятся в торговых галереях и представят широкий ассортимент продуктов питания и сувениров.

В частности, дальневосточные морепродукты привезут из шести регионов: Камчатка, Приморье, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, Хабаровский край. А регионы, не имеющие выхода к океану, представят гостям большой выбор мясных деликатесов из говядины, свинины, оленины и жеребятины.

"Особое внимание уделено продукции, произведенной на "дальневосточных гектарах". Это иван-чай, собранный на Камчатке, мед, произведенный в Хабаровском крае, травяные сборы из Приморья", - отметили в пресс-службе фестиваля.

Также на ярмарке будет действовать фудкорт, на котором жители и гости столицы смогут попробовать такие изысканные блюда, как магбургер с крабом-стригуном, пельмени с красной икрой, пирожки пянсе с древесными грибами, салат из нельмы и бурятские боовы со сгущенкой, которые представляют собой жаренные во фритюре кусочки теста. Как и в прежние годы, на ярмарке будет книжная лавка, где желающие смогут приобрести путеводители, художественную и научно-популярную литературу о Дальнем Востоке. Как отмечают организаторы, некоторые издания здесь представят публике впервые, например, фольклорный сборник "Сказочная Чукотка", изданный по частной инициативе при поддержке краудфандинга.

Ярмарка и выставка

Отмечается, что между торговых павильонов смонтируют несколько сцен, на них нон-стоп будет идти концерт региональных творческих коллективов. А в обогреваемых павильонах для гостей будут организованы многочисленные увлекательные мастер-классы, тематические игры и детские конкурсы.

Также в программу войдут интерактивные лекции, посвященные культуре, развитию, истории и сегодняшнему дню Дальнего Востока, появится на ярмарке и интерактивная зона "Тайга", где посетители с помощью сенсорных экранов смогут ознакомиться с достижениями в области социально-экономического развития Дальнего Востока, узнать размер преференций для бизнеса и другую интересную информацию. Время работы площадок - ежедневно с 11 до 20 часов.

Все посетители ярмарки будут приглашены на выставку Дальнего Востока, которая в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока" пройдет с 12 по 14 декабря в московском Экспоцентре. Там в эти дни для студентов и молодых специалистов пройдет ярмарка вакансий ведущих предприятий Дальневосточного региона, гостям также расскажут о мерах поддержки переселенцев. Например, о возможностях получения жилья или создания собственного бизнеса на льготных условиях.

Особое внимание на экспозиции будет уделено программе "Дальневосточный гектар", все желающие здесь в режиме онлайн смогут подать заявку на получение земли. Кроме того, планируется насыщенная деловая программа в ходе которой обсудят новую экономическую политику на Дальнем Востоке. В повестку включены вопросы развития особых экономических режимов и законодательства, способствующего реализации инвестиционных проектов. В "Экспоцентре" также можно будет продегустировать блюда аутентичной кухни этого региона, приобрести изделия народного промысла, посмотреть выступления местных артистов и коллективов.

Кроме того, на "Днях Дальнего Востока" состоится церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии "Дальний Восток", им. В. К. Арсеньева, на ней будут объявлены три победителя конкурса. Каждый из них получит по 500 тысяч рублей. Цель премии - популяризация творчества современных авторов, пишущих об этом регионе.