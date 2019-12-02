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Небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник

Ночью будет облачная погода с небольшим снегом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Погода с переменной облачностью и небольшим снегом ожидается в понедельник в столице. Температура воздуха опустится до трех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе днем будет переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. В столице температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля, по области - от нуля до пяти градусов мороза.

Ночью будет облачная погода с небольшим снегом. Направление ветра поменяется на западное. Давление упадет до 744 мм ртутного столба. В Москве температура опустится до минус 4-6 градусов, в Подмосковье - до минус 9 градусов.

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