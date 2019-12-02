XVIII ассамблея "Здоровая Москва" пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. XVIII ассамблея "Здоровая Москва", в рамках которой обсудят цифровизацию здравоохранения, новые формы организации медицинской помощи, а также превентивную медицину и профилактику, пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 16 по 19 января в 75 павильоне ВДНХ будет проходить XVIII ассамблея "Здоровая Москва". Посетителей ждет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами. В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран", - говорится в сообщении.

В рамках ассамблеи организуют выставку, посвященную последним достижениям столичного здравоохранения. На ней представят более 50 экспозиций по разработке медицинских технологий и медицинского оборудования, которые имеют опыт успешного использования и применения на практике в городских учреждениях. Участие в ассамблее примут представители медицинского сообщества, научных институтов, организаторы здравоохранения и бизнесмены.

"Особенностью XVIII ассамблеи является то, что впервые в программу включены мероприятия не только для специалистов, но и для тех, чья профессиональная деятельность не связана с медициной. Стать его гостями в этом году смогут все желающие. Широкий круг актуальных вопросов, предложенных к обсуждению - здоровый образ жизни, правильное питание, способы снижения уровня стресса, - позволит каждому посетителю выбрать темы, которые интересны именно ему, и получить всю необходимую информацию от известных экспертов, а также проконсультироваться у врачей-специалистов на тематических стендах и сделать скрининги", - цитирует портал руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.