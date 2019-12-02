Занятия по астрономии и физике пройдут для детей в Московском планетарии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Московский планетарий в конце января 2020 года начнет проводить цикл интерактивных уроков для детей по астрономии и физике. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы в понедельник.

"Московский планетарий приглашает детей в возрасте от пяти до восьми лет на программу "Театр увлекательной науки". Она включает в себя шесть уроков. Каждое занятие посвящено конкретной теме. Так, на уроке "Семья солнышка" ребятам расскажут, как во Вселенной возникла звезда Солнце, сколько планет в Солнечной системе, есть ли жизнь на этих планетах", - говорится в сообщении.

Также с участниками занятий проведут лабораторные опыты. Например, на уроке "Приключения капельки воды" дети смогут провести эксперимент с водой и узнать, как появляются облака, почему идут дождь, снег или град. А на уроке "Живые часы и компасы" ребят обучат ориентироваться на местности с компасом и без него.

Уточняется, что программа будет рассчитана на обучение четырех групп, уроки будут проходить в холле Большой обсерватории один раз в две недели по субботам или воскресеньям. Длительность занятия составит 45 мин. Приобрести абонемент на весь цикл или оплатить разовое посещение можно на сайте планетария. Взрослому, который придет вместе с ребенком, покупать билет на занятие не нужно