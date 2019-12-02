{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Занятия по астрономии и физике пройдут для детей в Московском планетарии

Их будут проводить один раз в две недели по выходным
Здание Московского планетария Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Здание Московского планетария
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Московский планетарий в конце января 2020 года начнет проводить цикл интерактивных уроков для детей по астрономии и физике. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы в понедельник.

"Московский планетарий приглашает детей в возрасте от пяти до восьми лет на программу "Театр увлекательной науки". Она включает в себя шесть уроков. Каждое занятие посвящено конкретной теме. Так, на уроке "Семья солнышка" ребятам расскажут, как во Вселенной возникла звезда Солнце, сколько планет в Солнечной системе, есть ли жизнь на этих планетах", - говорится в сообщении.

Также с участниками занятий проведут лабораторные опыты. Например, на уроке "Приключения капельки воды" дети смогут провести эксперимент с водой и узнать, как появляются облака, почему идут дождь, снег или град. А на уроке "Живые часы и компасы" ребят обучат ориентироваться на местности с компасом и без него.

Уточняется, что программа будет рассчитана на обучение четырех групп, уроки будут проходить в холле Большой обсерватории один раз в две недели по субботам или воскресеньям. Длительность занятия составит 45 мин. Приобрести абонемент на весь цикл или оплатить разовое посещение можно на сайте планетария. Взрослому, который придет вместе с ребенком, покупать билет на занятие не нужно

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Улицы около "ВЭБ Арены" в Москве перекроют 2 декабря из-за футбольного матча
Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 19:30
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС