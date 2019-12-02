Улицы около "ВЭБ Арены" в Москве перекроют 2 декабря из-за футбольного матча

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта по некоторым улицам, прилегающим к стадиону "ВЭБ Арена" в Москве, будет перекрыто в понедельник вечером в связи с проведением футбольного матча ЦСКА - "Арсенал". Об этом сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 17:30 до 21:00 будет недоступен для движения транспорта проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, также не будет движения на участке по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до д. 23 к. 5 по Новопесчаной улице, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной д. 4, а также на участке местного проезда от д. 2 по Ходынскому бульвару до д. 20А.

Кроме того, с 21:00 до 22:00 нельзя будет проехать на машине по проезду Березовой рощи от 3-го к 4-му Ходынскому проезду и от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной до д. 23 к. 5 по Новопесчаной улице, по 4-му Ходынскому проезду от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара, от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи по Ходынскому бульвару, по улице Авиаконструктора Микояна от 3-й Песчаной улицы до д. 12 по улице Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от улицы Авиаконструктора Микояна до д. 2 к. 1 по 2-й Песчаной, по 3-й Песчаной улице в районе сквера Дивизии Московского Народного Ополчения, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной и на участке местного проезда от д. 2 по Ходынскому бульвару до д. 20А.

Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 19:30 мск.