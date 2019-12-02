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Новый год и Рождество - 2020

Столичный Роспотребнадзор открыл горячую линию по безопасности новогодних подарков

Консультирование проводится по рабочим дням: с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам)

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве начали консультировать жителей столицы по вопросам качества и безопасности игрушек и новогодних подарков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Москве с 2 декабря 2019 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков. Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления 8-495-785-37-41 и по телефонам 8-495-687-40-57, 8-495-687-63-60", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 мск.

Кроме того, консультирование по вышеизложенным разделам осуществляет отдел консультационных услуг для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по телефонам: 8-495-687-39-61, 8-495-687-26-31.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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