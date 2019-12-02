В Москве планируют отреставрировать церковь XVI века в Коломенском

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Церковь Вознесения Господня XVI века в столичном музее-заповеднике Коломенское, которая является объектом культурного наследия федерального значения и с 1994 года включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в ближайшие годы планируется отреставрировать. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный археолог Москвы, заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия Леонид Кондрашев.

В этом году исполняется 25 лет с момента включения церкви в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Среди специалистов - историков архитектуры существует консенсус, что этот храм - застывший в камне скачок понимания храмовой архитектуры. Если до него в основном следовали византийским образцам, то здесь в XVI веке, видимо, с участием итальянских специалистов произошло осознание новых форм. Здание неоднократно реставрировалось, начиная с XIX века, но мы не можем провести реставрацию раз и навсегда, тем более в наших климатических условиях. Сейчас идет процесс обоснования необходимости подготовки нового проекта реставрации", - сказал он.

По его словам, подготовку проекта планируется начать в следующем году, в рамках нее пройдут научно-исследовательские работы. После этого начнется процесс согласования проекта с Мосгорнаследием с широким обсуждением со специалистами и уведомлением комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже после этих процедур специалисты смогут приступить к самим работам. Предположительно, это произойдет в середине 2020-х годов.

"Если специалисты решат, что достаточно каких-то локальных мер - будет подготовлен проект по локальной [реставрации], если скажут, что необходима комплексная реставрация - будут комплексные работы. Чем меньше мы "вмешиваемся" в объект, затрагивая его подлинность - тем лучше", - пояснил Кондрашев.

О плане управления памятником

Как уточнил директор музея-заповедника Коломенское Всеволод Тимофеев, последняя реставрация в церкви проводилась в 2007 году, с тех пор она снова нуждается в подновлении. По его мнению, реставрация требуется, прежде всего, шатру здания. Кроме того, совместно с городскими властями руководство Коломенского разработает план управления памятником архитектуры, что является одним из условий работы в рамках ЮНЕСКО.

"Видим основную задачу - создать баланс между сохранением памятника и его посещением гостями Коломенского, сегодня антропогенная нагрузка на памятник уже превышает все возможные цифры. Более 6 млн человек побывали в Коломенском с начала текущего года, и храм посещают абсолютное большинство из них", - сказал Тимофеев.

Он добавил, что план управления памятником призван как раз создать баланс между его сохранением и возможностью ознакомится с историей для жителей и гостей столицы, также план включит проект развития территории, прилегающей к церкви.

Согласно данным на столичном портале "Узнай Москву", церковь Вознесения Господня была построена в 1532 году, ее высота составляет 62 м. Долгое время Вознесенскую церковь считали первым на Руси каменным шатровым храмом. Отмечается, что на момент возведения и еще более полувека спустя церковь была самым высоким сооружением Москвы. Имя зодчего, строившего храм, точно неизвестно, но есть предположения, что его автор - итальянский зодчий Петрок Малый.