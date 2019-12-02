{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве планируют отреставрировать церковь XVI века в Коломенском

Последняя реставрация в церкви проводилась в 2007 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Церковь Вознесения Господня XVI века в столичном музее-заповеднике Коломенское, которая является объектом культурного наследия федерального значения и с 1994 года включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в ближайшие годы планируется отреставрировать. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный археолог Москвы, заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия Леонид Кондрашев.

В этом году исполняется 25 лет с момента включения церкви в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Среди специалистов - историков архитектуры существует консенсус, что этот храм - застывший в камне скачок понимания храмовой архитектуры. Если до него в основном следовали византийским образцам, то здесь в XVI веке, видимо, с участием итальянских специалистов произошло осознание новых форм. Здание неоднократно реставрировалось, начиная с XIX века, но мы не можем провести реставрацию раз и навсегда, тем более в наших климатических условиях. Сейчас идет процесс обоснования необходимости подготовки нового проекта реставрации", - сказал он.

По его словам, подготовку проекта планируется начать в следующем году, в рамках нее пройдут научно-исследовательские работы. После этого начнется процесс согласования проекта с Мосгорнаследием с широким обсуждением со специалистами и уведомлением комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже после этих процедур специалисты смогут приступить к самим работам. Предположительно, это произойдет в середине 2020-х годов.

"Если специалисты решат, что достаточно каких-то локальных мер - будет подготовлен проект по локальной [реставрации], если скажут, что необходима комплексная реставрация - будут комплексные работы. Чем меньше мы "вмешиваемся" в объект, затрагивая его подлинность - тем лучше", - пояснил Кондрашев.

О плане управления памятником

Как уточнил директор музея-заповедника Коломенское Всеволод Тимофеев, последняя реставрация в церкви проводилась в 2007 году, с тех пор она снова нуждается в подновлении. По его мнению, реставрация требуется, прежде всего, шатру здания. Кроме того, совместно с городскими властями руководство Коломенского разработает план управления памятником архитектуры, что является одним из условий работы в рамках ЮНЕСКО.

"Видим основную задачу - создать баланс между сохранением памятника и его посещением гостями Коломенского, сегодня антропогенная нагрузка на памятник уже превышает все возможные цифры. Более 6 млн человек побывали в Коломенском с начала текущего года, и храм посещают абсолютное большинство из них", - сказал Тимофеев.

Он добавил, что план управления памятником призван как раз создать баланс между его сохранением и возможностью ознакомится с историей для жителей и гостей столицы, также план включит проект развития территории, прилегающей к церкви.

Согласно данным на столичном портале "Узнай Москву", церковь Вознесения Господня была построена в 1532 году, ее высота составляет 62 м. Долгое время Вознесенскую церковь считали первым на Руси каменным шатровым храмом. Отмечается, что на момент возведения и еще более полувека спустя церковь была самым высоким сооружением Москвы. Имя зодчего, строившего храм, точно неизвестно, но есть предположения, что его автор - итальянский зодчий Петрок Малый.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Неделя калмыцкой кухни впервые пройдет в московском "Фудмолл Депо"
Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по лепке национальных пельменей, выпечке борцоков (лепешки из теста) и чайной церемонии калмыцкого чая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС