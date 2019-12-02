Неделя калмыцкой кухни впервые пройдет в московском "Фудмолл Депо"

ЭЛИСТА, 2 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы с 7 по 15 декабря познакомятся с блюдами национальной калмыцкой кухни на открывшейся в московском "Фудмолл Депо" ярмарке калмыцких производителей сельхозпродукции. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель центра поддержки предпринимательства региона Савр Мучкаев.

"С 7 по 15 декабря посетители "Фудмолл Депо" будут иметь замечательную возможность не только отведать свежеприготовленные блюда калмыцкой кухни, но и поучиться их приготовлению на мастер-классах от поваров республики. Кроме этого, нами подготовлена интересная развлекательная программа, знакомящая с культурой и традициями народа, всевозможные розыгрыши", - сказал он.

По словам Мучкаева, гости ярмарки смогут поучаствовать в мастер-классах по лепке национальных пельменей - "бёриков" (калмыцкая фаршированная паста, местные пельмени или равиоли, напоминающие маленький пирожок с мясным бульоном внутри), выпечке борцоков (лепешки из теста), чайной церемонии калмыцкого чая. На самой же ярмарке представлена продукция лучших компаний из Калмыкии, которые специализируются на производстве мясных полуфабрикатов.

Ярмарка калмыцких производителей сельхозпродукции, организаторами которой выступили Министерство экономики и торговли республики и центр поддержки предпринимательства, будет работать в московском "Фудмолл Депо" по 31 декабря.

Мясная продукция из Калмыкии получила официальный бренд "Калмыцкое мясо", он зарегистрирован Роспатентом. Мясо из Калмыкии известно исключительными вкусовыми качествами далеко за пределами республики, ценится гурманами. В республике практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. На солнце они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги.