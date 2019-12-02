{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

Движение затруднено по Садовому и Бульварному кольцам, Котельнической, Раушской, Москворецкой и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому, Большому Каменному мосту, на Тверской улице и на Новом Арбате

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы вечером в понедельник достигла восьми из максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:40 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Бульварному кольцам, Котельнической, Раушской, Москворецкой и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

На МКАД движение местами затруднено на небольших участках на северо-западе по внешней стороне и на юго-востоке по внутренней стороне. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: скопления автотранспорта есть на Ленинградском и Волоколамском шоссе в сторону области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Неизвестные "заминировали" аэропорт Шереметьево
Сотрудники экстренных служб и кинологи проверяют информацию и обследуют территорию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС