Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы вечером в понедельник достигла восьми из максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:40 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Бульварному кольцам, Котельнической, Раушской, Москворецкой и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

На МКАД движение местами затруднено на небольших участках на северо-западе по внешней стороне и на юго-востоке по внутренней стороне. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: скопления автотранспорта есть на Ленинградском и Волоколамском шоссе в сторону области.