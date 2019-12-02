{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании психоневродиспансера на севере Москвы

Ранее в столице также поступали анонимные сообщения о минировании в адрес 11 судов и двух аэропортов, ни в одном здании взрывных устройств не нашли

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в администрацию психоневродиспансера №3 на улице Циолковского в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании психневродиспансера на улице Циолковского. На место происшествия прибыли представители экстренных служб. Идет проверка сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник аналогичные сообщения поступали в адрес 11 московских судов, аэропортов Шереметьево и Домодедово. Во всех случаях экстренные службы проверяли информацию о ЧП. Взрывных устройств нигде не нашли.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Карантин по бешенству ввели в Солнцеве
В частности, до 30 января нельзя вывозить животных за пределы района
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС