Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании психоневродиспансера на севере Москвы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в администрацию психоневродиспансера №3 на улице Циолковского в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании психневродиспансера на улице Циолковского. На место происшествия прибыли представители экстренных служб. Идет проверка сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник аналогичные сообщения поступали в адрес 11 московских судов, аэропортов Шереметьево и Домодедово. Во всех случаях экстренные службы проверяли информацию о ЧП. Взрывных устройств нигде не нашли.