Количество поставщиков услуг проекта "Московское долголетние" увеличилось с начала года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество поставщиков услуг проекта "Московское долголетие" увеличилось в несколько раз с начала 2019 года - стало больше как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов во время первой церемонии награждения "Человек года" проекта "Московское долголетие".

"У нас выросло количество коммерческих поставщиков, то есть тех учреждений, которые неподведомственны правительству Москвы. В конце 2018 года у нас было 59 коммерческих организаций, сейчас их больше 200. Увеличилось и число некоммерческих поставщиков. Так, в 2018 году их было меньше 80, сейчас - 158", - сказал Филиппов.

Он добавил, что рост будет продолжаться - этому поспособствует то, что с каждым годом спрос на услуги у горожан старшего поколения становится все больше. "Я верю, что проект будет жить много лет, и каждый год мы будем чествовать самых активных участников. Подводя итоги первого года, важно отметить наших партнеров-помощников, которые сделали проект по узнаваемым и известным", - добавил Филлипов.

Сейчас занятия в кружках в рамках проекта "Московское долголетие" посещают более 200 тыс. человек один раз в неделю.

В этом году церемония награждения "Человек года" проекта "Московское долголетие" состоялось впервые. Согласно регламенту мероприятия, номинантов отобрали из всех 11 административных округов столицы. Всего было подано более 300 заявок, затем члены Общественного совета "Московского долголетия" отобрали пять финалистов по каждой из 11 номинаций. Среди них: "За верность проекту", "Наставник года", "Премьера года", "Инновация года" и другие. Голосование за лучшего в каждой номинации проходило на официальном сайте мероприятия.

В числе победителей оказалась москвичка Марина Чистопольская - она победила в номинации "Рекордсмен года". "Я поставила рекорд в изучении иностранных языков. На данный момент я выучила английский и испанский. Я планирую продолжать обучение и в дальнейшем", - рассказала она ТАСС.