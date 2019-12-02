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Информация о минировании здания психоневродиспансера на севере Москвы не подтвердилась

Здание находится на улице Циолковского

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва в психоневродиспансере №3 на улице Циолковского в Москве оказалось ложным, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании психоневродиспансера на улице Циолковского. Здание проверили представители экстренных служб. Информация о минировании не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник аналогичные сообщения поступали в адрес 11 московских судов, аэропортов Шереметьево и Домодедово. Во всех случаях экстренные службы проверяли информацию о ЧП. Взрывных устройств нигде не нашли.

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